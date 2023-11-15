Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın annesi Binnaz Erbaş'ın cenazesi bugün memleketi Ordu'da defnedildi. Erbaş törende yaptığı konuşmada, "İnşallah anamızın kabri nur olacaktır. Biz buna inanıyoruz. O bir cennet kuşudur" dedi.

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AA

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, annesini kaybetti.

86 yaşındaki Binnaz Erbaş, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti.

Memleketi Ordu'da hayatını kaybeden anne Erbaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip Ordu Akyazı Uhud Camii'nden kalktı.

Anneye son veda

Ali Erbaş, annesi Binnaz Erbaş'ın acı haberi sonrası Ordu'ya giderek annesine son görevini yerine getirdi.

Cenaze töreninde de taziyeleri kabul etti.

"O bir cennet kuşudur"

Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Biz ona kendimizi bildiğimiz andan itibaren şahidiz. Annemiz, inancı, ibadetleri en güzel şekilde yerinde olan bir mümine olarak yaşadı. O öyle bir ana ki yetiştirdiği evlatları, torunları, torunlarının torunları dahi var. Bugün ona babaanne diyen, anneanne diyen 117 kadar Allah'ın kulu var. İnşallah anamızın kabri nur olacaktır. Biz buna inanıyoruz. O bir cennet kuşudur. Cennete uğurluyoruz inşallah. Allah kendisine rahmet eylesin."

Binnaz Erbaş, cenaze namazının ardından da Kabadüz ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)