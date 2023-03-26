Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Danimarka'ya Kur'an-ı Kerim okuma çağrısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına karşı yapılan saldırıya ilişkin, Danimarkalıları Kur'an'ı okuyup, Türk bayrağını tanımaya davet etti.

Haber Merkezi

Son aylarda yurt dışında Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar devam ediyor.

Danimarka'da geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kuran'ı Kerim'e saldırı düzenlendi.

Danimarka'daki aşırı sağcı Patrioterne Gar Live (Vatanseverler Canlı Yayında) isimli grubun düzenlediği eylem, Facebook hesaplarında da canlı yayınlandı.

Tepki gösterildi

Eylem sırasında Danimarka Müslüman toplumundan bir kişi ise yanında getirdiği hoparlörden Kuran'dan sureler ve Danca mealini yayınladı.

Güvenlik önlemleri alındı

Eylem sırasında herhangi bir şiddet olayı yaşanmazken Danimarka makamlarının, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'ni önceden bilgilendirdiği ve gereken güvenlik önlemlerini aldığı öğrenildi.

Eylemden önce ve sonra Türkiye'nin tepkisinin, uyarılarının ve beklentilerinin Danimarka makamlarına güçlü bir şekilde bildirildiği de belirtildi.

Ali Erbaş'tan mesaj

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yapılan eyleme tepki olarak sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe mesaj yayınladı.

"Ey Danimarkalılar Kur'an okuyun, Türk bayrağını tanıyın"

Ali Erbaş, Danimarkalılara Kur'an-ı Kerim okuma çağrısında bulunduğu mesajında şöyle dedi: