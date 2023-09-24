Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili, "Yanlış yapıyorsunuz, insan haklarına ve kutsallara saldırarak toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz" dedi.

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AA

Hollanda'da ırkçı ve aşırı sağcı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliği önünde yaptığı eylemde yine Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Lahey kentinde gün boyu yaptığı eylemlerde, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yanı sıra Pakistan, Endonezya ve Danimarka'nın Lahey Büyükelçilikleri önünde de Kur'an-ı Kerim yırtan Wagensveld, İslam’a ve Müslümanlara hakaret etmişti.

Türklere ve Türkiye'ye de hakaret eden Wagensveld, Kur’an’ı yırtarken kendisini koruyan polislere teşekkür etmişti.

Erbaş gençlerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Erbaş, İsviçre Türk Diyanet Vakfı'nda (İTDV) gençlerle bir araya geldi.

Erbaş, göreve geldiğinden bu yana her fırsatta gençlerle buluşmaya gayret ettiğini belirterek, "Köklerimizi, geldiğimiz yeri unutmayacağız, medeniyetimizi diri tutacağız, bir de içinde yaşadığımız toplumu iyi tanıyacağız. Bu, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisidir" dedi.

"Toplumsal barışın altına dinamit koyuyorsunuz"

Son günlerde Avrupa'nın bazı ülkelerinde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara değinen Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan İslamofobik bazı saldırılar var. O saldırıları yapan insanları her zaman lanetliyoruz, kınıyoruz. İsveç'te, Danimarka'da, Hollanda'da olmuştu. Bugün bir kez daha olmuş. Bu vesileyle bugün Hollanda'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Buradan o gafillere ve Kur'an'ı bilmeyenlere, tanımayanlara sesleniyorum; yanlış yapıyorsunuz, insan haklarına ve kutsallara saldırarak toplumsal huzurun ve barışın temeline zarar veriyorsunuz, adeta dinamit koyuyorsunuz. Gelin, Kur'an'ı ve İslam'ı anlamaya, tanımaya çalışın.

"Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkesin kutsallara saygı göstermesi gerekiyor"

Kur'an ve İslam tüm insanlığın reçetesidir, tüm insanlığın barış ve huzurunun kaynağıdır. Tanımaya çalışırsanız bunu fark edeceksiniz ve siz de mutlu olacaksınız. Kur'an'ın hedefi, iyiliği yaygınlaştırmak, kötülüğü ortadan kaldırmaktır. Gelin, yeryüzünde iyilik egemen olsun diye hep birlikte çalışalım, kötülüklere ve kötülere fırsat vermeyelim. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun herkesin kutsallara değer vermesi, saygı göstermesi gerekiyor. Bizim inancımız bunu emrediyor ve hangi dinin, inancın kitabı, mabedi, din adamları olursa olsun hepsine bizim saygı göstermemiz gerekiyor. Eğer bir Müslüman, Yahudilerin Tevrat'ına, Hristiyanların İncil'ine saldırırsa o Müslümana önce ben engel olurum.

"Biz Kur'an-ı Kerim'in ve diğer kitapların saygıya değer olduğuna inanmış insanlarız"

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in polislerin koruması altında yaktırılmasının 21'inci asırdaki bir topluma ve devlete yakışmayacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

Medeni bir topluma asla yakışmaz. O yüzden biz doğrusunu yapalım, karşılık vermeyelim ama kitabımıza sahip çıkalım. Biz Kur'an-ı Kerim'in ve diğer kitapların saygıya değer olduğuna inanmış insanlarız, bizim kitabımız bunu emrediyor. Onun için dinimizle, kitabımızla ne kadar iftihar etsek azdır.

Konuşmasının sonunda gençlere çalışmalarında başarılar dileyen Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)