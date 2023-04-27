Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yaz Kur'an kurslarına ilişkin açıklama Yaklaşan yaz Kur'an kurslarına yönelik konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Pek çok gencimiz ve çocuğumuz, İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri ancak burada öğrenebiliyor” dedi.

AA

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz Kur’an kursları açılacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, bugün çevrim içi bir toplantı ile il müftüleriyle görüştü.

'Diyanet, insanların manevi hayatına rehberlik ediyor'

Toplantıda geride kalan eğitim döneminin muhasebesini ve yaklaşan yaz Kur'an kurslarının etkinlik ve verimliliğinin artırılması gibi konuları ele alacaklarını belirten Erbaş, İslam ve Kur'an-ı Kerim'in temel hedefinin, güzel ahlaka sahip insan, toplum ve dünya inşa etmek olduğunu dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ürettiği sahih dini bilgi ve icra ettiği nitelikli, kuşatıcı hizmetleriyle insanların manevi hayatına rehberlik ettiğine dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

"Büyük bir imkan"

İslam'ın iman, ibadet, bilgi ve güzel ahlak merkezli değerlerini bireysel ve toplumsal hayata taşıma noktasında Kur'an kurslarımızın özel bir yeri vardır. İnsanımızı sahih dini bilgiyle buluşturmak amacıyla ülkemizin her köşesinde hizmet veren Kur'an kurslarımız, milletimizin ve nesillerimizin inanca, ibadete ve hayata dair doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmaları noktasında çok büyük bir imkandır.

"Gençlerimiz ahlaki değerleri Kur'an kurslarında öğrenebiliyor"

Yaz Kur'an kurslarını çocukların manevi gelişimi, karakter inşası ve değerler eğitimi açısından büyük bir fırsat olarak gördüklerine de işaret eden Erbaş, şunları kaydetti: