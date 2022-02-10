Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Alevi kardeşlerimizi hedef alanlar, hepimizi hedef almıştır

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır" diyerek, söz konusu saldırgan davranışları kınadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bir kişinin sosyal medyada Alevilere yönelik küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanmasına ilişkin, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"KARDEŞLİĞİMİZE KASTETMEK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

"Asırlardır süregelen kardeşliğimize kastetmek isteyenlere fırsat vermeden, fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Alevi kardeşlerimizi hedef alan her türlü söylem ve tutum hepimize yapılmıştır, asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum."







