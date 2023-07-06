Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, amcası Hasan Erbaş’ın cenaze namazını kıldırdı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akciğer kanseri nedeniyle 93 yaşında vefat eden amcası Hasan Erbaş’ın cenaze namazını kıldırdı.

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 93 yaşındaki amcası Hasan Erbaş akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordu'da düzenlenen cenaze törenine katılan Ali Erbaş amcasının cenaze namazını kıldırdıç

Cenaze namazının ardından konuşan Başkan Erbaş, Müslümanların Müslümanlar üzerindeki son görevlerinden birisinin cenazelerine iştirak ederek, onları hayırla Rabbinin huzuruna uğurlamak olduğunu kaydetti.

"Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz"

Başkan Erbaş şu ifadeleri kullandı:

Her yaşayan canlı fanidir. Celal ve ikram sahibi olan Rabbin bakidir” ayeti kerimesini hatırlatarak, “Duamız odur ki Rabbimiz ölümü tatmadan önce hepimizi sırat-ı müstakim isimli yolunda daim eylesin inşallah. O yüzden ‘Dünya ahiretin tarlasıdır’ hadis-i şerifini hiçbir zaman unutmayalım. Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz.

"Rabbim, gençlerimizi camilerimizden uzak eylemesin"

Gençlerin ve çocukların namaza ve camiye alıştırılması gerektiğini belirten Başkan Erbaş şöyle devam etti:

Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde (s.a.s.) ‘Hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah’ın arşının gölgesi altında gölgelenecek yedi sınıf insan olacak. Onlardan birisi kalbi camilere bağlı olan Müslümanlardır. Bir diğeri de huzuru, neşeyi camilerde bulan gençlerdir’ buyuruyor. Rabbim, gençlerimizi camilerimizden uzak eylemesin.

Cenazesi toprağa verildi

Hasan Erbaş’ın cenazesi, alınan helalliğin ardından Hatipli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Başkan Erbaş’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ile vatandaşlar katıldı.