Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kur'an-ı Kerim bir mucize Ali Erbaş, kurra hafızlık töreninde yaptığı konuşmada İslam'ın kutsal kitabının özelliklerine dikkati çekti.

AA

Sakarya'da kurra hafızlık icazet töreni düzenlendi.

Akyazı ilçesindeki törene, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

Erbaş, kurra hafızlık icazeti almaya hak kazanan 24 öğrencinin camiye gelmesinin ardından konuşma yaptı.

"Tilavetiyle ve kıraatiyle bir mucize"

Diyanet İşleri Başkanı, Kur'an-ı Kerim'in, inişiyle, tespitiyle, hıfzıyla, tilavetiyle ve kıraatiyle mucize olduğunu söyledi.

"Kur'an-ı Kerim, sürekli akan çeşme gibidir"

Erbaş, dünyada benzer bir kitabın olmadığını belirterek şöyle dedi:

Kur'an-ı Kerim, sürekli akan bir çeşme gibidir. Çeşmenin suyu her aktığında nasıl taze akıyorsa Kur'an-ı Kerim de her okunduğunda sanki yeni inmiş gibi okunuyor. Kur'an muciz, insanları benzerini getirmekten aciz bırakan bir kitap.

"Her ayet ve sureyle mucizeye tanıklık ediyoruz"

Kur'an-ı Kerim tilavetinde alınan hazzın başka kitaplardan sağlanamayacağını aktaran Erbaş, her ayet ve sureyle mucizeye tanıklık ettiklerini ifade etti.

Erbaş, kıraatin, Kur'an ilimlerinin en önemlisi olduğuna, asırlar boyunca hep okuna geldiğine işaret ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının bu konuda önemli çalışmalar yaptığını anlattı.

Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin bazılarında kıraat eğitimleri de verildiğine değinen Erbaş, eğitim alanların hem okunuşa hem de manasına vakıf olarak, fıkıh, tefsir ve akaid ilimlerinin büyümesine katkı sunacaklarını kaydetti.

Erbaş, kurra hafızları tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim'de anlatılanı yaşamaları için dua etti.

Reisül Kurra Mustafa Demirkan'ın riyasetindeki merasimde, 24 kurra hafız, imam ve müezzin Kur'an-ı Kerim okudu.

Törene, Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İl Müftüsü Mehmet Aşık, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin ile hafızların aileleri ve davetliler katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)