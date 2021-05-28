Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Taksim Camii açılışında dua etti

Taksim Camii, bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dua etti.

Taksim Camii, 4 yıldır süren yapım çalışmalarının ardından bugün açıldı. Vatandaşlar, meydanları doldurdu. Açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Ebaş, dua etti.

"SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

İşte Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın duası;

"Ey yerleri, gökleri ve bütün kainatı var eden, istediğini istediğine veren, nice nimetlerle bizleri donatan Rabbim; sana sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bizlere bu nimetlerinden dolayı vermiş olduğun şükrümüzü, hamdimizi artır Allah'ım. Caminin içinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve 70 adet hatmi şeriften hasıl olan sevabı; Taksim Camii'nin mimarisi Elmas Ailesi'nden ahirete irtihal etmiş olan cümle merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Rabbi Alem'in Taksim Camii'ni yapan, emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, geçmişlerinin ruhuna hediye eyledik sen kabul eyle Rabbim.

Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle Allah'ım. Gençliğimizi, yavrularımızı camilerden uzak eyleme Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa buyuruyor ki; 'Mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek olan yedi sınıf insandan birisi de huzuru, camilerde bulan gençlerdir.' Öyle gençler yetiştirmeyi bize nasip eyle Allah'ım. Bizleri sirati müştakimden uzak eyleme Allah'ım. Yolları, camilerden camilere düşen nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın, Habibi Mustafa Muhammed'in yolundan ayırma Allah'ım.

Buraya uzaktan yakından toplanmış ve Taksim Camii'nin açılışında el açmış sana dua eden biz kullarını, umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Camilerimizin minarelerinden ezanlarımızı eksik eyleme Allah'ım."