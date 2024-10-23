Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TUSAŞ'a yönelik saldırıyı lanetledi

Türkiye, bir kez daha bölücü terör örgütünün hain saldırısıyla teyakkuzda.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan, savunma sanayisinin gözbebeklerinden TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

"İNSANLIĞA DÜŞMAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE LANET OLSUN"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Ankara Kahramankazan'da yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm TUSAŞ ve savunma sanayii personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin. Milletimize, devletimize ve insanlığa düşman olan terör örgütlerine lanet olsun.