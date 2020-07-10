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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın müze statüsünden çıkarılma kararı sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
    • İHA
    • 10.07.2020 - 17:21
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    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı

    Danıştay’ın Ayasofya'yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaliyle ilgili dava sonuçlandı.

    Verilen kararla, Ayasofya'da ibadetin yolu açıldı.

    Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da bu kararın ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

    "ELHAMDÜLİLLAH"

    Ali Erbaş,Twitter hesabı üzerinden Ayasofya'ya ait olan bir fotoğraf yayınlayarak, "Elhamdülillah" mesjaına yer verdi.

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı #1

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