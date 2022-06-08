Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı başvuruları ne zaman? DİB personel alımı kadro dağılımı 2022

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre; Diyanet İşleri Başkanlığı'na 1598 personel alımı yapılacak. Peki 2022 Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı başvuruları ne zaman? İşte kadro dağılımı...

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına 2 bin 223 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda, en çok personelin Diyanet İşleri Başkanlığı'na alınacağı bildirildi.

İlana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 1598 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapmak isteyen adaylar ise Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro dağılımı ile ilgili detayları sorguluyor.

Peki Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı başvuruları ne zaman? Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2022 DİB personel alımı kadro dağılımı ve ayrıntılı bilgiler...

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı başvuru tarihleri şartları henüz açıklanmadı. Başvuru tarihleri ve şartlarıyla ilgili detaylar açıklandıktan sonra haberimizde yer vereceğiz.

Diyanet İşleri Başkanlığı 1598 personel alımı kadro dağılımı

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından 1598 personel alımı yapacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı için alım yapılacak kadrolar açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına alınacak personeller şöyle:

1 Diyanet akademisi başkanı

4 yayınevi satış müdürü

7 daire başkanı

15 Diyanet işleri uzmanı

20 eğitim uzmanı

15 Diyanet işleri uzman yardımcısı

30 veri hazırlama ve kontrol işletmeni

5 şef

4 musahhih

6 grafiker

5 istatistikçi

5 şoför

5 tekniker

10 eğitim görevlisi

2 teknisyen

1 diyetisyen

20 öğretmen

5 hizmetli

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatına alınacak personeller şöyle: