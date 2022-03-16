Diyanet İşleri Başkanlığı 265 kadın vaiz alımı: İşte başvuru tarihi ve şartları

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alımı yapılacağını duyurdu. Vaiz alımı başvuru tarihleri ve şartları da belli oldu. Peki Diyanet 265 vaiz alımı nasıl başvurulur, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı, taşrada münhal bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere 265 sözleşmeli vaiz alınacağını duyurdu

Başkanlıktan yapılan açıklamada sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre kadın vaiz alımı yapılacağı bildirildi.

Başvuru tarihi ve şartları dair detaylar da açıklandı.

Vaiz olmak isteyen adaylar, "Diyanet vaiz alımı" hakkında araştırmaları hızlandırdı. Peki Diyanet 265 vaiz alımı ne zaman, başvurular başladı mı? Vaiz alımı şartları nelerdir? İşte tüm detaylar...

DİYANET VAİZ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI 2022

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Dört yılık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın KPSSP124 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

5. Vaizlik görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Halen Başkanlığımız teŞkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

7. Bayan olmak.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözlemelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleŞtirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

DİYANET 265 VAİZ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

1. Müracaatlar, başvuru Şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022-11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacaktır.

2. Adayların öğrenim durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Yükseköğrenim bilgileri elektronik ortamda bulunmayan adaylar, başvuru işlemlerinden önce mezuniyet bilgilerini ilgili kurumlar aracılığıyla elektronik ortama kaydettireceklerdir.

3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.

4. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.