Diyanet İşleri Başkanlığı, 29 Ekim paylaşımında Atatürk'ü andı

Cumhuriyet 101 yaşında...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

DİYANET'TEN 29 EKİM MESAJI

Zaferin 101’inci yılına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal mücadelesine yönelik bir mesaj yayınladı.

Paylaşımda, Türk milletinin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğine dikkat çekildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, yurt dışında yaşayan vatandaşların ve soydaşların da bayramı tebrik edildi.

"MİLLETİMİZ BÜYÜK BİR ZAFER KAZANMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan mesaj ise şu şekilde:

Aziz milletimiz, canından kıymetli bildiği vatanına, hürriyetine ve değerlerine kastedenlere karşı her daim onurlu bir direniş göstermiş; özgürce yaşama idealini her seferinde tarihin tanıklığına sunmuştur. Bundan bir asır önce, dört bir yandan kuşatılan cennet vatanımızı korumak için verdiğimiz eşsiz mücadele bunun en yakın örneğidir. Milli iradeye vurulmak istenen prangalar karşısında her türlü imkansızlık ve çetin şartlar altında sarsılmaz bir iman, yıkılmaz bir irade ve karşı konulamaz bir kararlılıkla mücadele eden milletimiz, büyük bir zafer kazanmıştır. Ne pahasına olursa olsun vatan ve mukaddesatından ödün vermeyen milletimiz, asırlardır üzerinde yaşadığımız bu topraklarda ilelebet var olma ülküsünü tüm dünyaya ilan etmiştir.