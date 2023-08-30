Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Ağustos paylaşımında Atatürk'ü andı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yayınlanan mesajda, “Başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını minnetle yad ediyoruz” denildi.

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Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Şanlı zafer, dünyanın gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçti.

Zaferin 101’inci yılına ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı, İstiklal mücadelesine yönelik bir mesaj yayınlandı.

Paylaşımda, Türk milletinin ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğine dikkat çekildi.

"Hiç kimse onurumuzu çiğneyemeyecek"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tarihimizin önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi göstermiştir ki hiç kimse onurumuzu, namusumuzu ve mukaddesatımızı çiğneyemeyecek, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü ay yıldızlı al bayrağımızı gönderden indiremeyecektir.

"Bizlere düşen milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenmek"

Bugün bizlere düşen, ecdadımızın büyük zorluklarla kazandığı 30 Ağustos Zaferi'ni bütün yönleriyle derinlemesine okumak, inanç, umut, azim ve fedakarlık sembolü bu mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmaktır. Milli ve manevi değerlerimiz etrafında kenetlenerek birlik, beraberlik içerisinde ülkemiz ve milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışmaktır.

"Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere..."