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Diyanet İşleri Başkanlığı 'imam' ataması yapacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 'imam' ataması yapacak

Katıldığı bir programda camilere ilişkin konuşan Ali Erbaş, 10 bin imam eksikliği olduğunu; Ramazan'a kadar ise 7 bin 800 atama gerçekleşeceğini duyurdu.