Euro
9.0834
-1.22%
Dolar
7.636
-1.5%
Altın
420.93
0.62%
Borsa
1.547
1.13%
Bitcoin
411.996
7.07%
EXEN Coin
15.69
-0.75%
11ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 11 C

    Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları açıklandı! DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

    Merakla beklenen MBSTS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 2020-DİB-MBSTS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 16:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları açıklandı! DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

    Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmiş ve 27 Şubat’ta yapılmıştı. Sinava giren adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

    2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı. 2020-DİB-MBSTS sınavına giren adaylar, 9 Aralık 2021 tarihinde saat 15.00'dan itibaren sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2020-DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

    DİB MBSTS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

    27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecek.

    2020-DİB-MBSTS SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

    Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları açıklandı! DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir