Diyanet İşleri Başkanlığı MBSTS sonuçları açıklandı! DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

Merakla beklenen MBSTS sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden 2020-DİB-MBSTS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı, koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenmiş ve 27 Şubat’ta yapılmıştı. Sinava giren adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyordu.

2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınav sonuçları açıklandı. 2020-DİB-MBSTS sınavına giren adaylar, 9 Aralık 2021 tarihinde saat 15.00'dan itibaren sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. İşte, 2020-DİB-MBSTS sonuç sorgulama ekranı

DİB MBSTS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin “https://sonuc.osym.gov.tr” internet adresinden veya mobil uygulamalarından erişebilecek.

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