Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına ilişkin mülakat tarihlerini yayınladı. Peki, Diyanet personel alım mülakatları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 7 bin 800 personel alımına ilişkin süreci hızlandırdı ve mülakat sonuçlarını yayınladı.

7 bin 800 personel için; 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden alım yapılacak.

Diyanet bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, personel alım mülakat tarihlerini araştırmaya başladı.

Adaylar doğru tarihlere öğrenmek için, "Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım mülakatları ne zaman?" sorusuna cevap arıyor.

Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı personel alım mülakatları ne zaman? İşte yanıtı...

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM MÜLAKATLARI NE ZAMAN?

2021 Yılı 4-B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavına başvuran adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananlar, “Sınav Giriş Belgesi”ni “sinav.diyanet.gov.tr?" adresinden alabilecekler.

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 08:00’da hazır bulunacaklardır.

Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecek.



