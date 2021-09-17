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    Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.
    • AA
    • 17.09.2021 - 00:08
    • Güncelleme : 17.09.2021 - 00:18
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    Diyanet İşleri Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı

    Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

    Karar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti:

    "Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle.

    Daha bir aşk ve heyecan ile Yeniden BİSMİLLAH.

    Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

    Diyanet İşleri Başkanlığı na Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı #1

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