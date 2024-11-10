Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 10 Kasım mesajı

AA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında saygıyla anılıyor.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığınca da bir anma açıklaması yapıldı.

"MİNNETLE YAD EDİYORUZ"

Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yılında saygıyla anıldığı, geçmişten bugüne din, iman, vatan ve mukaddesat uğrunda fedayı can eden tüm şehit ve gazilerin rahmet ve minnetle yad edildiği ifade edilen mesajda, şunlar kaydedildi: