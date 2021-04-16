Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Diyanet Aile Çalışmaları' kitapçığı

Ali Erbaş, aileye yönelik çalışmaların anlatıldığı, 'Diyanet Aile Çalışmaları' kitapçığını paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanlığının aileye yönelik çalışmalarının anlatıldığı “Diyanet Aile Çalışmaları” kitapçığını, Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Erbaş’ın sosyal medya hesaplarından, “Ailemizin sağlam ve sağlıklı olması milletimizin gücüne güç katar. Buna yönelik çalışmalar yapmak hepimizin görevidir. Aileye yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizin yer aldığı “Diyanet Aile Çalışmaları” kitapçığımızı istifadelerinize sunuyoruz” ifadeleriyle paylaştığı kitapçıkta, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye genelinde Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkez’lerinde yürütülen çalışmalara yer verildi.

Kitapçıkta, Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinin, sahih dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak üzere hizmet verdiği kaydedildi.

BÖLGESEL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK PROJELER

Toplumun ilgi ve korunmaya muhtaç kesimlerine manevi destek hizmetinin de sunulduğunun ifade edildiği kitapçıkta, il ve ilçe müftülükleri bünyesindeki manevi danışmanlık ve rehberlik birimleri olan Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde vatandaşlardan gelen fetva ağırlıklı soruların cevaplandığı, aile konusunda toplumsal farkındalık sağlamak üzere kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sosyal ve kültürel içerikli faaliyetlerin yürütüldüğü ve bölgesel sorunların çözümüne yönelik de projelerin üretildiği aktarıldı.

Bölgesel sorunların çözümüne yönelik uygulanan projelerden bazıları şu şekilde:

“Ağrı’da ‘Şiddet Kaderim Değil’ ve ‘Birlikte Yaşıyoruz Sorumluluklarımızın Farkındayız’, Bayburt’ta ‘Şiddet Çözüm Değil Yıkımdır’, Çorum’da ‘Kadına Şiddetin Önlenmesinde Değerlerin Rolü’, Diyarbakır’da ‘Anne Seninle Büyümek İstiyorum’, Elazığ’da ‘Yüzükler Ayrılmadan’ ve ‘Ailemde Şiddet Değil Merhamet İstiyorum’, Karabük’te ‘Güvenli Aile Güçlü Gelecek’, Konya’da ‘Kişinin Özeline Saygı: Mahremiyet’, Muğla’da ‘Huzura Er Huzur Ver’, Ordu’da ‘Bağırsam Sesimi Duyar mısınız?’ ve ‘Çocuklarımızı Koruyalım’, Şanlıurfa Viranşehir’de ‘Başlık Parası, Töre Cinayetleri’, Van’da ‘Erdemli Kadından Erdemli Topluma.”





ŞİDDET VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

Kitapçıkta, Diyanet İşleri Başkanlığının her türlü şiddetin karşısında durarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğine dikkat çekilerek, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere, ailenin bütün fertlerine yönelik; şiddetle, ihmal ve istismarla, sosyal medya bağımlılığıyla, çocuk yaşta evliliklerle, intihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapıldığı vurgulandı.



Çocuk evi, kadın konukevi ve huzurevinde yürütülen çalışmalar

Sosyal hizmet kurumlarında yürütülen çalışmaların da anlatıldığı kitapçıkta, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde çocuk evi, çocuk evleri sitesi, çocuk destek merkezi, kadın konukevi ve huzurevi gibi sosyal hizmet kurumlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunulduğu kaydedildi.

AİLE EĞİTİMLERİ

Aileye yönelik düzenlenen eğitimlere de yer verilen kitapçıkta, aile bilincinin yükseltilmesine yönelik seminer, konferans, panel programları kapsamında, ‘Evliliğe İlk Adım Seminerleri’, ‘Aile Okulu Seminerleri’, ‘Yurt Dışı Aile Seminerleri’, ‘Baba Okulu Seminerleri’, ‘Çocuklara ve Gençlere Yönelik Değerler Eğitimi’, ‘Aile İçi Şiddetle Mücadele’ odaklı projeler yürütüldüğü ifade edildi.



Kız çocuklarının okullaşmasının sağlanması ve çocuk işçiliği ile mücadele

Kitapçıkta, ‘Kız Çocuklarının Okullaşmasının Sağlanması ve Çocuk İşçiliği İle Mücadele’ projesi kapsamında, çocukların eğitimi konusunda karar verici olan ebeveynler için farkındalık seminerleri düzenlendiği, bu bağlamda seminer, konferans, Cuma vaazı ve kahvehane sohbeti şeklinde faaliyetler gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kitapçıkta ayrıca aile konulu yayınlanan eserler, yapılan televizyon ve radyo programları da tanıtıldı. Diyanet İşleri Başkanlığının başta kadın ve çocuk olmak üzere tüm aile bireyleri ve aile kurumuna yönelik çalışmaların tanıtıldığı, “Diyanet Aile Çalışmaları” kitapçığına, internet üzerinden erişilebilecek.