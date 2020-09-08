Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Fatih Altaylı'ya dava

Diyanet İşleri Başkanlığı, Fatih Altaylı’nın köşesinde yer verdiği "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun” ifadesinin Ali Erbaş’a ait olmadığını bildirdi.

Fatih Altaylı, "Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun" şeklinde bir ifade kullandığını söylediği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a tepki göstermişti.

DİYANET, ALTAYLI'YA DAVA AÇACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı, Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın köşesindeki ifadelerin Ali Erbaş’a ait olmadığını duyurdu.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak konuyla ilgili hukuki yollara başvurulacağı da açıklandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bugün 8 Eylül 2020 Habertürk internet sitesinde Sayın Fatih Altaylı tarafından kaleme alınan 'Yabancı Derken!' başlıklı yazıda yer verilen 'Yabancı paralar, yabancı dinler gibidir. Uzak durun. " sözü Sayın Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş'a ait değildir.

Sayın Altaylı, Sayın Başkanımızı ve Diyanet İşleri Başkanlığımızı hedef alan ve mütemadiyen yalan ve yanıltıcı paylaşımlar yapan bir sosyal medya hesabından yayınlanan ve tamamen iftiradan ibaret bir içeriğin araştırmadan köşesine taşıyarak bir yazı kaleme almıştır. Ülkemizdeki önemli gazete yazarlarından biri olan Altaylı, malesef bu yazısıyla bir iftiranın yayılmasına ve yakışıksız yorumların yapılmasına sebep olmuştur.

Konuyla ilgili olarak hukuki yollara başvurulacaktır."