Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin açıklama

AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada; Kur'an'ı, sünneti, örnek şahsiyetleri, milli ve manevi değerleri istismar ederek hamasi söylemlerle, batıni yorumlarla, yapmacık başarı hikayeleriyle bağlılarını mankurtlaştıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, nihayetinde kaçak ve vatansız bir hain olarak öldüğü ifade edildi.

'HESABI MAHKEME-İ KÜBRA'DA GÖRÜLECEK'

FETÖ elebaşının; millete düşman karanlık güçlerin kuklası olarak kirli emellerini yüce din İslam'ın ilke ve değerlerinin ardına gizleyen, iş birlikçi firari, ektiği fitne ve tefrika tohumlarıyla Müslümanların varlığına ve vahdetine kastettiği, devlete, millete, istiklal ve istikbale karşı büyük bir ihanet suçu işlediği belirtilerek, onun hesabının artık Mahkeme-i Kübra'da görüleceği kaydedildi.

"DİN KONUSUNDAKİ YANLIŞ BİLGİ, TELAFİSİ ZOR VE BÜYÜK FELAKETLERE SEBEP OLABİLMEKTEDİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, bu vesileyle şu önemli hususu yeniden ifade etmek isteriz. Yıllardır ülkemizde ve İslam coğrafyasında suret-i haktan görünerek her türlü kötülüğü mubah görerek işleyen emperyalist destekli, haşhaşi ruhlu bu karanlık yapı açıkça göstermiştir ki; din konusundaki cehalet ya da yanlış bilgi, telafisi zor ve büyük felaketlere sebep olabilmektedir. Onun için fitne, tefrika ve anarşi peşinde koşanlara, birlik ve beraberliği, huzur ve kardeşliği hedef alan bütün terör örgütlerine ve menfaat şebekelerine karşı güvende olabilmek için İslam'ın hayat veren hakikatlerini, huzur veren değerlerini ve rahmet ilkelerini doğru kaynaklardan ve doğru yöntemlerle öğrenmek, özellikle Peygamberimizin 'Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim' fermanını nesillerimize en güzel şekilde öğretmek ihmal edilemez bir görevdir.

"DİNİ DEĞERLER ÜZERİNDEN İNSANLARI ALDATARAK MENFAAT SAĞLAYANLARLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"