Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac kararı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi.

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı.

2021'E DEVREDİLEN HACI ADAYLARININ KAYIT HAKLARI, 2022 YILINA AKTARILDI

Toplantı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının, 2022 yılına aktarılmasına karar verildiği belirtildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000’er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi."