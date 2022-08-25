Diyanet'ten 'İmamlar seçim için sahada' iddialarına ilişkin açıklama

Bir gazetede "İmamlar seçim için sahada" iddialarının ardından Diyanet İşleri Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde bir gazetede, Diyanet İşleri Başkanlığı için seçim çalışmalarının vurgulandığı bir haber yayınlandı.

İddiaların ardından Başkanlıktan yazılı açıklama yapıldı.

'Kur'an kurslarının sorunları görüşüldü'

"Toplantının seçimle ilgili yapıldığı ve müftülerden, seçim öncesi sahaya inilmesinin istendiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, toplantıda ağırlıklı olarak, yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce Kur'an kurslarının sorunlarının görüşüldüğü, ayrıca başkanlık yayınlarının toplumun geniş kesimlerine ulaştırılması konusunun değerlendirildiği belirtildi.

'Müftülere talimat verdi' iddiası

Söz konusu haberde ise şu ifadelere yer verildi:

"İktidar, kaybettiği muhafazakar seçmeni kazanmak için müftülere talimat verdi: Sahaya inin! Diyanet, müftüleri acele toplantıya çağırdı. Toplantıya katılanlara, 'Seçime 9 ay kaldı, herkes sahada çalışsın' denildi."

Hukuki işlem başlatılacak

Toplantıda, başkanlık ile il müftülükleri arasındaki koordinasyonun artırılmasının da müzakere edildiği belirtilen açıklamada, "Kurumumuzla ilgili olumsuz algı oluşturmak için masa başında hazırlandığı açık olan bu haberle ilgili hukuki girişimler başlatılacaktır." ifadeleri kullanıldı.