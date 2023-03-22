Diyanet, kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğine yönelik soruyu cevapladı 11 ayın sultanı ramazan için bir mesaj yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, depremzedelerin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğine yönelik soruyu da cevapladı. Diyanet’in mesajında "Afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir" denildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 44 gün geçti.

Türkiye el birliği ile yaraları sarmaya çalışırken, 11 aydan daha hayırlı olduğunu inanılan ramazan da geldi çattı.

Kalıcı konut yapımı için zekat verilebilir mi?

Bu ayda özellikle ihtiyaç sahipleri için yardım seferlerinin artacağı düşünülürken, Diyanet İşleri Başkanlığı, gelen bir soru üzerine bir mesaj yayınladı.

Diyanet tarafından yayınlanan mesajda, Din İşleri Yüksek Kuruluna yoğun şekilde depremzedelerin ihtiyaçları ve özellikle kalıcı konut yapımı için zekat verilip verilemeyeceğine yönelik soru geldiği belirtildi.

En çok ramazanda veriliyor

Konuya ilişkin cevabın kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen mesajda, vatandaşların zekatlarını daha çok ramazan ayında vermeyi tercih ettikleri ifade edildi.

Kurulun 8 Şubat'ta "Depremzedelere zekat verilmesi" ve 15 Şubat'ta da "Afetzedeler için zekat parasıyla barınma yerleri yapılması" konularında açıklama yayımladığı hatırlatılan mesajda, şunlar kaydedildi:

"Zekat parası ile konut yapılabilir"

Dolayısıyla deprem, sel ve benzeri nedenlerle barınma ihtiyacı ortaya çıkan ve zekat alabilecek durumda olan afetzedelere, kendilerine mülk olarak teslim edilmek üzere zekat parası ile konut yapılabilir. Depremzedelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında yapılan yardımları organize etmek için yetkili ve sorumlu kılınan AFAD'ın açtığı özel zekat hesaplarına, Kurulumuzca daha önce yayımlanan açıklamalar çerçevesinde, zekat almaya hak sahibi olan depremzedelere kalıcı konut yapılması için zekatların verilmesi uygundur.

"Ramazan ve Dayanışma"

Ramazanın Kur'an ve ibadet ayı olduğu kadar yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ayı da olduğu vurgulanan mesajda, Başkanlığın bu yılki temasının "Ramazan ve Dayanışma" olarak belirlendiği kaydedildi.

Mesajda, ramazan ayı boyunca dayanışma bilincini daha güçlü kılacak faaliyetlerin yapılması gerektiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Dayanışma ve yardımlaşma sorumluluğu sadece zekattan ibaret değildir"