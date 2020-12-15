Diyanet: Milli Piyango bileti almak haram

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaklaşan yılbaşı öncesi öncesinde "Milli Piyango oynamak haram mı" sorusuna yanıt verdi.

2020'nin son günlerinde kimileri için en büyük heyecan, Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık gecesi düzenleyeceği 100 milyon lira ikramiyeli büyük yılbaşı çekilişi.

Ancak, her yıl olduğu gibi "şans oyunundan kazanılan para haram mı, Mili Piyango oynamak haram mı" soruları da yine gündemde.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuyu merak edenlerin sorularına tek tek yanıt veriyor.

"HARAMDIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Piyango oynamanın haram olup olmadığını şu şekilde açıklıyor:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)"