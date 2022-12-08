6 yaşındaki kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Bir tepki de Diyanet’ten geldi. Açıklamada İslamiyet’in doğrularına dikkat çekildi.

Türkiye’yi sarsan çocuk gelin iddiaları, hükümetten muhalefete her kesimi ayağa kaldırdı.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ‘6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı’nı belirterek şikâyetçi olmuştu.

İddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi 30 Ekim’de tamamlandı.

En az 27’şer yıl ceza istendi

İddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.’nin anne ve babası, tecavüze göz yummakla suçlandı.

Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçunu işledikleri belirtildi.

Şüphelilerin her biri için en az 27’şer yıl hapis cezası istendi.

Diyanet’ten beklenen açıklama geldi

Çocuk gelin iddialarına art arda sert tepkiler geldi…

En çok da Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan gelecek olan açıklama merak edildi.

Ve Diyanet, “Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz” dedi.

“Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak vazifemizdir”

Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur.

Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.

"Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edici"

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır.

Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir.

“Rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz.

Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir.”