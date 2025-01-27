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ANKA

Bankaların promosyon yarışı hızlandı...

Özellikle 2025 yılının gelmesiyle birlikte kamu çalışanları başta olmak üzere birçok kesim, yeni promosyonları için pazarlık masasına oturdu.

DİYANET ÇALIŞANLARINDAN 'PROMOSYON' TEPKİSİ

Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı önünde maaş promosyon ihalesi süreciyle ilgili açıklama yaptı.

ELLERİNDE DÖVİZ TAŞIDILAR

Diyanet çalışanları, "Maaş anlaşma ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" yazılı pankart açarak "Sadaka miktarı hediye istemiyoruz", "Katılım bankaları kazanıyor, DİB çalışanları kaybediyor", "Yetersiz hizmete mecbur değiliz", "Maaş teklifi bütün bankalardan alınmalıdır", "Diyanet çalışanlarını mağdur eden hiçbir teklifi kabul etmiyoruz", "Maaşımı çekmek için 400 km yol gitmek istemiyoruz", "Maaş anlaşmasında rekabet şartları sağlansın" dövizleri taşıdı.

"YENİ MAĞDURİYETLER YAŞANMASIN"

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, ihalenin rekabet şartlarına uygun yapılmadığını belirterek, bu süreçte çalışanların haklarının yeterince korunmadığını söyledi.

Yıldız, "Maaş promosyon ihalesinde yanlışta ısrar edilmesin. Yeni mağduriyetler yaşanmasın" diyerek, yapılacak ihalenin daha adil ve çalışanların lehine olmasını talep etti.

SORUNLARINI ANLATTILAR

Ali Yıldız, "Diyanet İşleri Başkanlığı, personeline ait maaş anlaşmalarında katılım bankalarıyla yaptığı protokollerle büyük sorunlar yaratmıştır. Personel, bu anlaşmalar nedeniyle hem bankacılık hizmetlerinde hem de maaşlarını çekmekte büyük zorluklar yaşamaktadır. Şube yetersizlikleri, düşük para çekme limitleri ve ATM hizmetlerinin eksikliği gibi sorunlar devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Diyanet çalışanlarının yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisinin de, bazı illerde katılım bankalarının şubesinin bulunmaması olduğunu söyleyen Yıldız, "Bu nedenle, personel maaşlarını almak için bazen yüzlerce kilometre yol gitmek zorunda kalıyor. Örneğin, Şırnak, Hakkari ve Muş gibi illerde çalışan personel, hesap açmak için uzun yolculuklar yaparak büyük mağduriyetler yaşıyor." dedi.

"ÖZEL BANKALAR DA TEKLİF VERMELİ"

Diyanet-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik olarak çözüm önerilerini sıraladı.

Sendika, Mart 2025'te yapılacak yeni maaş promosyonu ihalesinin rekabet koşulları sağlanarak yapılmasını talep etti.

Ayrıca, ihaleye katılacak bankaların altyapısının yeterli olması ve personel sayısının da belirli bir seviyede tutulması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Diyanet-Sen, katılım finans kurumları dışında bankaların da teklif verebileceği bir sistemin uygulanması gerektiğini belirterek, personelin mağduriyetlerinin giderilmesi için bu adımların bir an önce atılmasını istedi.

İMZA TOPLADILAR

Diyanet çalışanları, açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı’na verilmek üzere taleplerini içeren imza topladı.

ZAMLI MAAŞLAR HESAPLARA YATTI

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları için ocak ayında geçerli olan ilk zamlı maaşlar hesaplara yattı.

Buna göre, temmuz ayında 41 bin 139 TL olan imam maaşları ocak ayı itibariyle 45 bin 886'ya yükselirken, vaiz maaşları ise 49 bin 159 liradan 54 bin 831 liraya yükseldi.

Ayrıca yapılan zamlarla birlikte 1. Derece İl Müftüsü maaşı ise 76 bin 432 TL'den 85 bin 252 TL'ye yükseldi.