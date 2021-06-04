Diyanet: Sigara içmek caiz değildir

Sigaranın zararlarına dikkat çekilen cuma hutbesinde, bu zararlı alışkanlığa son verilmesi gerektiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 4 Haziran tarihli cuma hutbesini yayınladı.

Türkiye genelindeki camilerde, "İslam Zararlı Alışkanlıkları Yasaklar" başlıklı cuma hutbesi okunacak.

"SİGARA KULLANAN KİŞİ KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR"

Bakara Suresi'nin 195'inci ayetine işaret edilen hutbede, "Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın." denildi.

Günümüzde insanlara zarar veren alışkanlıkların başında sigaranın geldiğine dikkat çekilerek, "Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamaktadır." ifadesi kullanıldı.

"BİR MÜSLÜMANIN SİGARA İÇMESİ CAİZ DEĞİL"

Sigara kullanımının insanın kendisine ve çevresindekilere zarar verdiği anımsatılarak, "Dolayısıyla bir Müslümanın pek çok zararı bünyesinde bulunduran sigarayı içmesi caiz değildir." uyarısında bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Yıllarca haram denilmediği için dikkate alınmayan sigara bağımlılığından insanlığı kurtarmamız lazım. Sigara haramdır ve her birimiz sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız. Sadece bizim ülkemizde bir yılda 115 bin kişi hayatını kaybediyor, bu ne büyük bir faciadır." diye konuşmuştu.

Hutbede şöyle denildi:

"KENDİSİNİ VE AİLESİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

"Yüce dinimiz İslam; canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını emretmiştir. Sağlıklı ve huzurlu bir hayat için yararlı ve temiz şeyleri helâl, zararlı olanları da haram kılmıştır. İnsanın aklını ve bedenini tahrip eden zararlı alışkanlıklar da bu kapsamdadır. Zira insan sağlığını tehdit eden, maneviyatını örseleyen zararlı alışkanlıklar, hem Rabbimizin insana emanet olarak verdiği canları heba etmekte hem de hayır yolunda harcanması gereken mal ve serveti heder etmektedir.

Günümüzde insanlığı kuşatan zararlı alışkanlıkların başında sigara gelmektedir. İçinde birçok zararlı maddeyi barındıran sigara, vücudu yavaş yavaş imha etmektedir. Sigara kullanan kişi aslında kendi eliyle sonunu hazırlamakta, soluduğumuz havayı zehirleyerek başta kendisi ve ailesi olmak üzere etrafındakilerin sağlığını tehlikeye atmaktadır. Ne hazindir ki ülkemizde her yıl yüz binden fazla insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmektedir. Hâlbuki Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 'Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.'

"İSRAF, DİNİMİZCE HARAM KILINMIŞTIR"

Son yıllarda yapılan birçok araştırma, sigaranın insan sağlığı üzerinde pek çok zararlı etkisinin olduğunu bilimsel olarak ortaya koymuştur. Hem içene hem de çevresine verdiği zararlar göz önüne alındığında sigara içmenin Allah’ın koyduğu sınırları ihlal anlamı taşıdığı açıktır. Dolayısıyla bir Müslüman'ın pek çok zararı bünyesinde bulunduran sigarayı içmesi caiz değildir.

Öte yandan, malımızı saçıp savurmak, sorumsuzca harcamak israftır. İsraf ise dinimizce haram kılınmıştır. Cenâb-ı Hak, 'Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.' buyurarak ölçülü davranmamızı, nimetlerin değerini bilmemizi ve israftan kaçınmamızı emretmiştir.

"MİLLETÇE MÜCADELE EDELİM"

Peygamberimiz (s.a.s), çoğu insanın kıymetini bilemediği iki nimetten birinin sağlık olduğunu bize haber vermiştir.

O halde, sağlıklı bir nefesin ve sıhhatli bir bedenin kıymetini bilelim. Salgın hastalık sürecinde artan duyarlılığımızı sigara ve diğer zararlı alışkanlıklar konusunda da devam ettirelim. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu tür tuzaklara düşmemesi için milletçe mücadele edelim. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu nesiller yetiştirmek için hep birlikte gayret gösterelim."