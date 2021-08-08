Diyanet: Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul edilmeyecek

Umre için Türkiye'nin de aralarında olduğu 33 ülkeden Suudi Arabistan'a ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi. Ancak listenin daha sonra güncellenebileceği duyuruldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan umre ziyaretlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan’ın umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceğini bildirdiği, ancak Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülke için bu durumun geçerli olmadığı anımsatıldı.

UMRE LİSTESİ GÜNCELLENEBİLİR

Açıklamada, bu listenin ilerleyen günlerde güncellenebileceğini kaydedilerek, şu bilgiye yer verildi:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın yarından itibaren umre ibadeti için yurt dışından ziyaretçi kabul edeceklerini duyurmasının ardından aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

AYLIK 2 MİLYON UMRECİ KABUL EDİLECEK

Duyuruda umre ziyaretinde bulunacakların, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet edeceklerin Suudi Arabistan'da onaylı Kovid-19 aşılarını yaptırmalarının ön koşul olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine riayet edilerek günlük 60 bin, aylık ise yaklaşık 2 milyon umrecinin kabul edileceği kaydedilmiştir.

VAKA SAYILARI DİKKATE ALINACAK

Bununla beraber hangi ülkelerden umreci kabul edileceği ve ülkelere kaç kişilik kontenjan verileceğinin ise ülkelerin vaka sayıları da göz önünde bulundurularak ilerleyen günlerde netleşeceği paylaşılmıştır.

TÜRKİYE'NİN ARALARINDA BULUNDUĞU 33 ÜLKEDEN...

Ancak şu an için Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, İran, Hindistan, Mısır, Lübnan’ın da bulunduğu 33 ülkeden umreci kabul edilmeyecek, bu listeler ilerleyen günlerde belli periyotlarla güncellenecektir.

Konuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunda vatandaşlarımızla paylaşılacaktır."