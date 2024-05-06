Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

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Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...
Kurban Bayramı'na az bir süre kala bu yılın yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelleri merak ediliyordu.
Fiyatlar belli oldu
Diyanet, Kurban Bayramı yaklaşırken kesim fiyatlarını belirledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Erbaş açıkladı
Ali Erbaş, vekaletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlendiğini duyurdu.
Geçen seneki fiyatlar
Öte yandan 2023 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirlenmişti.
Ayrıntılar geliyor...
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