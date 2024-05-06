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Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı

Diyanet vekaletle kurban kesim bedelini açıkladı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.