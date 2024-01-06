Diyanet'i hedef almıştı! Volkan Konak hakkında suç duyurusu Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Diyanet'i ve Ali Erbaş'ı hedef alan şarkıcı Volkan Konak hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Geçtiğimiz hafta cuma hutbesinde yılbaşı kutlamaları, alkol tüketimi gibi dini açıdan sakıncalı olduğu ifade edilen konulara vurgu yapıldı.

Diyanet'in İslam'ın emir ve yasaklarını anlattığı bu hutbe ise şarkıcı Volkan Konak'ı rahatsız etti.

Yaptığı paylaşımla vatandaşlara yapılan dini vecibe hatırlatmalarını hazmedemeyen Konak, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a "bezirgan" ifadesiyle hakarette bulundu.

"Sizler için içiyorum"

Volkan Konak, "Bu akşam maaş ve ödeneklerinize katkı olması için bir kadeh de sizler için içiyorum" dedi.

Tepki çeken sözlerin Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Başkanlık şarkıcı Volkan Konak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

"Ali Erbaş'ın kişilik hakları ihlal edildi"

Diyanet'ten yapılan açıklamada, Konak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" görevinin kanunla kendisine tevdi edilen Diyanet İşleri Başkanlığı ve Başkanlığın en üst temsilcisi Ali Erbaş'ı rencide ederek kişilik haklarını ihlal ettiği belirtildi.

Şüphelinin paylaştığı metnin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10'uncu maddesi kapsamına uygun düşünce, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde kalmadığı, tahkir edici, sert ve incitici mahiyette İslam dinini ve İslam dinine inananları aşağılayan, İslam dinine saldırı niteliğinde olduğu ve alenen hakaretlerde bulunulduğunun gayet açık olduğu ifade edildi.

"Kamu davası açılmasını talep ediyoruz"

Konak'ın söylediği sözlerin "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını oluşturduğu bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: