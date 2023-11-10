Diyanet'in 10 Kasım mesajı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle yad ediyoruz Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı nedeniyle mesaj yayınlandı. Diyanet'in mesajında, "Bizlere düşen, ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır" denildi.

AA

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85'inci yılında anılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Kasım dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk ile ilgili mesaj yayınladı.

"Atatürk'ü minnetle yad ediyoruz"

Mesajda, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne erişilen Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yılında saygı ve minnetle yad edildiği belirtildi.

"Vefa borcu olarak görüyoruz"

Anma mesajında, "Büyük fedakarlıklarla bizlere emanet edilen cennet vatanımızı ve değerlerimizi güçlendirerek geleceğe taşımayı, kahraman ecdadımıza ve şanlı tarihimize karşı vefa borcu olarak görüyoruz." denildi.

"Bizlere düşen, ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır"

Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:

Onurlu bir mazinin evlatları olarak bugün bizlere düşen, medeniyet değerlerimizi ihya etmek, devletimizin bekası ve milletimizin refahı için var gücümüzle çalışarak ecdadımızın tertemiz mirasını yarınlara taşımaktır.

Etnografya Müzesi'ne konuldu

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu.

10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi

Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)