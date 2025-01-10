Diyanet'in cuma hutbesi: Fıtratı korumak, aileyi korumaktır

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Aile kurumunun devamına yönelik en büyük tehdit olan LGBT meselesi, Diyanet'in de gündemindeydi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Ocak 2025 tarihli Cuma Hutbesi’nde, "Fıtratı Korumak, Aileyi Korumaktır" konusunu ele aldı.

Hutbede, Allah’ın insanı kadın ve erkek olarak yaratmasının hikmetine vurgu yapılıp, cinsiyetsizleştirme ve fıtratla oynama girişimlerinin insanlığın geleceğini tehdit ettiği belirtildi.

DİYANET'İN CUMA HUTBESİNDE LGBT VE CİNSİYETSİZLEŞTİRME VURGUSU

Ayrıca kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan, destekleyen ve değerli varlıklar oldukları ifade edildi.

Yine hutbede, cinsiyetsizleştirme çabalarının şeytanın insanı doğru yoldan saptırma arzusuyla ilişkili olduğu, bu tür sapkınlıkların dini ve ahlaki değerlerle çeliştiği anlatıldı.

Ayrıca, aile kurumunun toplumun geleceği için çok önemli olduğu vurgulanmış, aileyi tehdit eden zararlı akımlara karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

'ŞEYTANIN İNSANI DOĞRU YOLDAN SAPTIRMA ÇABASI'

Çocukların, İslam’ın değerlerine uygun bir şekilde yetiştirilmesi gerektiği, ailelerin sağlıklı ve güçlü kalmasının toplumsal sorumluluk olduğuna dikkat çekildi.

Son olarak, evlilik ve aileye dair islami kurallara sadık kalmanın önemine değinildi ve insanları doğru yoldan saptıran davranışlardan kaçınılması gerektiği hatırlatıldı.

"KADIN VE ERKEK OLARAK YARATILMAK İNSANIN TERCİHİNE BIRAKILMAMIŞTIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hutbesinde şu ifadelere yer verildi:

Muhterem Müslümanlar!



Yüce Rabbimiz, insanı bir kadın ve bir erkek olarak aynı özden yaratmış, her birini de farklı ruhsal ve fiziksel özelliklerle donatmıştır. Fıtrat olarak adlandırılan bu özellikler, kadın ve erkek için ne bir üstünlük ne de bir eksiklik sebebidir. Zira kadın veya erkek olarak yaratılmak, insanın tercihine bırakılmamıştır; Cenâb-ı Hakk’ın takdiridir, hikmetinin gereğidir. Kadın, kadın olarak; erkek de erkek olarak önemlidir, değerlidir, özeldir. Her iki cins de birbirinin rakibi veya alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisidir. Adeta bir elmanın iki yarısıdır.

"KADIN VE ERKEĞİN FITRATINI ORTADAN KALDIRMAK EN BÜYÜK TEHLİKELERDEN BİRİ"

Aziz Müminler!



Bugün, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri de, kadın ve erkeğin tabii fıtratını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalardan biri olan cinsiyetsizleştirme, insanın ruhsal ve bedensel özelliklerini ifsat etme; kadını erkeğe, erkeği kadına dönüştürme girişimidir. İlahi iradeyi yok sayarak insanı kimliksiz bir varlık haline indirgeme çabasıdır. Alkolü, uyuşturucu maddeleri ve gayr-i meşru ilişkileri özendirme, çocukları istismar ederek nesilleri felakete sürükleme, insanlığın geleceğini karartma hareketidir.

Bugün, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerden biri de, kadın ve erkeğin tabii fıtratını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalardan biri olan cinsiyetsizleştirme, insanın ruhsal ve bedensel özelliklerini ifsat etme; kadını erkeğe, erkeği kadına dönüştürme girişimidir. İlahi iradeyi yok sayarak insanı kimliksiz bir varlık haline indirgeme çabasıdır. Alkolü, uyuşturucu maddeleri ve gayr-i meşru ilişkileri özendirme, çocukları istismar ederek nesilleri felakete sürükleme, insanlığın geleceğini karartma hareketidir.

"ALLAH'IN HARAM KILDIĞI HİÇBİR BATIL İDEOLOJİ ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA MEŞRULAŞTIRILAMAZ"

Kıymetli Müslümanlar!



Kur’an-ı Kerim’de şeytanın insanı doğru yoldan saptırmak için uğraş verdiği işlerden bahsedilirken,



وَلَاٰمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِۜ



“Onlara Allah’ın yarattığı fıtratı değiştirmelerini emredeceğim.”[1]



dediğine işaret edilerek konuya dikkat çekilmiştir. Evet, cinsiyetsizleştirme adıyla yürütülen faaliyetlerin tamamı hayâsızlıktır, sapkınlıktır. Allah’ın koyduğu sınırları aşmak, O’na isyan etmektir.



Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere,



“Allah, kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.”[2]



Dolayısıyla Allah’ın haram kıldığı ve yaratılışımıza müdahale eden hiçbir batıl ideoloji, özgürlük adı altında meşrulaştırılamaz. Aklı ve vicdanı saf dışı bırakan, birçok hastalığın ortaya çıkmasına sebep olan sapkın akımlar insan hakları bahanesiyle doğal karşılanamaz. İnsanlığın geleceğini tehdit eden bu tür sapkınlıklara; sinemalar, televizyon dizileri, çizgi filmler, sosyal medya paylaşımları, dijital oyunlar, reklamlar, müzik, sanat ve kültürel etkinliklerle destek vermek de büyük bir günah, ağır bir vebaldir.

"CİNSİYETSİZLEŞTİRME TOPLUMLARIN GELECEĞİ İÇİN BÜYÜK TEHDİT"

Değerli Müminler!





Cinsiyetsizleştirme, sadece fertlerin kimliğini hedef almakla kalmayıp toplumların da geleceğini karartan büyük bir tehdittir. Bu tehdide karşı elimizdeki en büyük güç ise ailedir. Aile; dinimizin meşru, kanunlarımızın uygun gördüğü ruhsal ve fiziksel olgunluğa sahip bir kadın ve bir erkeğin, şahitler huzurunda nikâhla kurduğu rahmet ve merhamet yuvasıdır. Aile, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için sahip olabileceğimiz en değerli hazinedir. Çocuklarımız için ilim, irfan ve hikmet mektebidir. Nesillerimizi yanlış yönelişlerden ve kötülüklerden koruyan muhkem bir kale, sağlam bir sığınaktır.

"AİLEYİ TEHDİT EDEN ZARARLI AKIMLARA ÖNLEM ALMAK HEPİMİZİN GÖREVİ"