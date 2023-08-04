Diyanet’in cuma hutbesi: Haftalık Bayram Günümüz Bugün camilerde 'Cuma: Haftalık Bayram Günümüz' hutbesi irat edildi. Hutbede cuma namazının önemine işaret edilerek, “İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” denildi. Ancak birileri, hutbenin konusundan ve içeriğinden rahatsız oldu.

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Müslümanlar için cuma gününün, cuma namazının yeri ayrı…

5 vakit secde etmeyenler bile, bu kıymetli günde camilere gidiyor, duasını ediyor.

Diyanet de her hafta cemaate birbirinden farklı konularda cuma hutbesi verilmesini sağlıyor.

Bu haftanın konusu ise "Cuma: Haftalık Bayram Günümüz" olarak belirlendi.

Cuma hutbesi

Cuma namazının önemini anlatan hutbede şu ifadeler yer aldı:

Her hafta cuma günü tevhidin nişanesi minarelerden yankılanan ezan-ı Muhammedi ile camilere koşan aziz kardeşlerim! Cumamız mübarek olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun.

Muhterem Müslümanlar!



Bugün, günlerden Cuma. Bugün, Peygamberimizin (s.a.s) buyurduğu üzere, güneşin doğduğu en hayırlı gün. Bugün, biz müminlerin haftalık bayramı. Bugün, Rabbimize olan kulluk sözünü tazelediğimiz mübarek bir gün. Bugün, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız bereketli bir gün.

"Ezan okunduktan sonra yapılan alışveriş ve elde ettikleri kazanç helal değil"

Aziz Müminler!



Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”

Ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere kendilerine cuma namazı farz olan

kimselerin, ezan okunduktan sonra yaptıkları alışveriş ve elde ettikleri kazanç

helal değildir.

"Evet, bugün en önemli vazifemiz, bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak cuma namazı için camilerde buluşmaktır. Maddi ve manevi kirlerden arınmak için, neşe ve sevinç içerisinde Rabbimizin emrine uymaktır. Yanımızdaki kardeşimize rahatsızlık vermeden, tertemiz bir şekilde omuz omuza saf tutmaktır."

"Bir mümin, cuma namazını kasten terk edebilir mi hiç?"

Kıymetli Müslümanlar!



Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde bizlere şu müjdeyi vermektedir: “Cuma namazı vaktinde öyle bir an vardır ki insan o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah dilediğini ona mutlaka verir.” Bir başka hadisinde ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bizleri şöyle uyarmaktadır: “Her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını üç defa terk ederse kalbi

mühürlenir.” Bu hadislerdeki müjde, ne güzel bir müjde; uyarı ise, ne büyük bir

uyarıdır. Bu müjdeyi ve uyarıyı işiten bir mümin, Cuma namazını kasten terk

edebilir mi hiç?

"Telefonla ya da başka şeylerle meşgul olmayın"

Değerli Müminler!



Hutbe olmadan cuma namazı olmaz. Hutbe, tıpkı namaz gibi Allah’ı zikretmektir. Hutbenin bir adabı vardır. Bu da minberdeki hatibi can

kulağıyla dinlemektir. Hutbe esnasında asla konuşmamaktır. Telefonla ya da

başka şeylerle meşgul olmamaktır. Allah Resûlü (s.a.s) hutbe adabı hususunda bizi şöyle uyarmaktadır: “Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”



Aziz Kardeşlerim!



Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt

müminlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek cuma namazını birbirimize

hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir

üslupla camiye teşvik edelim.

"Mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim"

Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.

Cumhuriyet, rahatsız oldu

Ancak hutbenin konusu ve yine içeriği yine birilerini rahatsız etti.

Cumhuriyet gazetesi, cuma hutbesini “Diyanet’in bu haftaki hutbesi yine şaşırtmadı: ‘Çalışma saatlerini cuma namazına göre ayarlayın!’” başlığı ile duyurdu.

Gazetenin internet sitesinden yapılan haberde “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma hutbesinde yok yok... Diyanet İşleri Başkanlığı yüksek düzeydeki bütçesi nedeniyle tartışmaların hedefi olurken bir taraftan da dini uygulamaları hayatın her alanında yaymaya devam ediyor. Son olarak verilen cuma hutbesindeki ifadeler dikkat çekti.” denildi.

Bu ifadeler, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.