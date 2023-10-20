Diyanet'in Cuma hutbesi: Her zorluğun ardından bir kolaylık vardır Hutbede, Müslümanlara tembellik ve vurdumduymazlığın yakışmadığı belirtildi. "Dünya bu soykırımı sadece seyrediyor" denilerek, Allah’ın rahmetinden ümidin kesilmemesi gerektiği vurgulandı.

ensonhaber.com

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 20 Ekim 2023 tarihli hutbede, Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çekildi.

"Rahmet ve Sekinet Müjdesi, İnşirah Suresi" başlıklı cuma hutbesinde, İslam’a göre her zorluktan sonra bir kolaylık geldiği hatırlatıldı.

"Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır"

Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün insanlara İnşirâh Suresi'nin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajları olduğu belirtildi:

'Biz senin gönlüne ferahlık vermedik mi? Belini büken yükünü kaldırmadık mı? Senin şanını yüceltmedik mi?'



'Muhakkak ki, her zorluğun ardından bir kolaylık vardır.'

İnşirâh hatırlatması

Her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka geleceği hatırlatılan hutbede şunlar aktarıldı:

Allah Resûlü'nün (s.a.s) peygamberliğinin ilk yıllarıydı. Müşriklerin, Mekke’de Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulüm iyice artmış, müminler için hayat çekilmez bir hal almıştı.



İşte böyle zor bir zamanda, Yüce Allah, bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirâh Suresi'ni indirdi.



Peygamber Efendimiz (s.a.s), bu surenin nazil olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve Rabbimizin her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylık, bir sekinet lütfedeceğini müjdeledi.

"Her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır"

Bizler inanıyoruz ki her şeye kâdir olan Allah’tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O’dur. Göğsümüzdeki darlığı giderecek de, gönlümüze inşirâh verecek de O’dur.



Cenâb-ı Hak, üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluk ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır.

"Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul"

Cenâb-ı Hak, peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları, zalimlerin ve düşmanların insafına asla terk etmemiştir.



Hz. Nûh’u tufanın helakinden, Hz. İbrâhim’i Nemrut’un ateşinden, Hz. Mûsâ’yı Firavun’un zulmünden, Hz. Yûsuf’u zindanın karanlığından kurtarmıştır.



Ve nihayet, Peygamber Efendimiz'i (s.a.s) inkârcıların türlü eza ve cefasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır. İnşirâh Suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir: 'Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul.'

"Bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz"

Ayet-i kerimelerde de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve vurdumduymazlık yakışmaz.



Mümin, sorumsuz ve ihmalkâr olamaz, rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hâkim oluncaya kadar, hak ve hakikati, adalet ve merhameti yaşamaya, yaşatmaya ve yaymaya gayret eder.



Mümin, her işini Allah’ın rızasını gözeterek yapar. İmanından aldığı güçle zorluklar karşısında ümidini yitirmez. İstiklalini ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar.

"Dünya bu soykırımı sadece seyrediyor"

İnsanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin’de, Gazze’de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden masum insanlar vahşice katlediliyor.



Evler, camiler, okullar ve hatta hastaneler acımasızca bombalanıyor. Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor. Binlerce masum insan aynı anda can verirken insaf ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor.



Mazlumun ırkına, diline ve dinine bakılmaz. Tüm insanlığı zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya davet ediyoruz.

"Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim"

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Zulüm, zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktır.”5 Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbet sona erecek, zalimler dünyada da ahirette de acı bir akıbete maruz kalacaktır.



İnananlar, Allah’ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçler, yeni dirilişlerin habercisidir. Yeter ki, Müslümanlar olarak bizler, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah’ın rahmetinden ümidimizi kesmeyelim.



Rabbimize, kardeşlerimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz, zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa yeniden önder ve örnek kılsın.

"Siz Allah’ın dinine yardım ederseniz..."