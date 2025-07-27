Diyanet'in Mekke sorumlusuna rüşvet iddiası

Diyanet’in Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek'in rüşvet aldığı iddia edildi.

Daştanbek'in rüşvet aldığına yönelik bir video da sosyal medya üzerinden paylaşılmaya başlandı.

Yayınlanan videoda, Ahmet Daştanbek'in elindeki paraları saydığı ve tedirgin bir havada olduğu görüldü.

DİYANET AÇIKLAMA YAYINLADI

Yaşanan bu gelişmelerin ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Diyanet'ten yapılan açıklamada, görüntülerin titizlikle incelendiği ve iddialara yönelik ise soruşturma başlatıldığı bildirildi.