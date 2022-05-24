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    Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

    Diyanet İşleri Başkanlığı, "9 yaşındaki kız çocuğunun evlenebileceği ve çocuk doğurabileceği" yönünde açıklama yapıldığına yönelik iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.
    • 24.05.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 11:49
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    Diyanet'ten '9 yaşındaki kız evlenebilir' iddialarına yalanlama

    Diyanet İşleri Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve çeşitli sosyal medya kullanıcılarının, “Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir.” şeklindeki paylaşımının asılsız olduğunu duyurdu.

    Diyanetten yapılan açıklamada, daha önce de paylaşılan iftiranın, 2 Ocak 2018'de Başkanlık tarafından tekzip edilmesine rağmen konuyu tekrar gündeme getirenlerin iyi niyet taşımadığı belirtildi.

    "Erken yaşta ve zorla evlilik kabul edilemez"

    Kız çocuklarının biyolojik ve psikolojik yeterlilikleri dikkate alınmadan, aile kurma ve anne olma sorumluluğunu taşıyacak çağa gelmeden, erken yaşta ve zorla evlendirilmesinin kabul edilemeyeceğinin Başkanlık tarafından defaatle dile getirildiği, seminer, konferans, vaaz ve yayınlarda mütemadiyen konunun önemine dikkat çekildiği vurgulandı.

    "Mesnetsiz bu içerik, başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibaret"

    AA'ya göre açıklamada, "Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüsnü Bozkurt ve bazı sosyal medya kullanıcılarının, 'Diyanet: 9 yaşında bir kız evlenebilir, çocuk doğurabilir' şeklindeki paylaşımı asılsızdır. Mesnetsiz bu içerik, başkanlığımızı hedef alan bir iftiradan ibarettir." ifadeleri kullanıldı.

    Diyanet ten 9 yaşındaki kız evlenebilir iddialarına yalanlama #1


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