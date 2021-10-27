Diyanetten alkollü içecek alımı iddialarına açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı çıkan iddialarla ilgili olarak, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını ifade etti.

Son günlerde fetvalarıyla gündeme gelen Diyanet İşleri Bakanlığı, son olarak alkollü içecek alımıyla ilgili sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bakanlığın 2020 yılı harcamalarını içeren mali tabloda yer alan bilgilerde, bir yılda 10 milyar 930 milyon 391 TL harcandığı ve 'alkollü içeçerek gideri' yazısı dikkat çekti.

ALKOLLÜ İÇECEK ALIMI SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan bakanlık, teşkilatlarında alkollü içecek alımının söz konusu olmadığını bildirdi.

YANLIŞLIK OLDUĞU BELİRTİLDİ

Çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiğini belirten Diyanet İşleri Bakanlığı, iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ

"Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir." ifadeleri kullanıldı.