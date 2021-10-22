Diyanet'ten baldız fetvası iddialarına sert tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı, 'baldız fetvası'nın kamuoyunda çarptırıldığına dikkat çekerek, zihinlere algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Dini konularda danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları, 2015 yılında 'Fetvalar' adlı kitapta toplandı.

Kitap içerisinde yer alan 1029 fetvadan baldız sorusu, başta sosyal medyada olmak üzere kamuoyunun gündemine oturdu.

"BU FİİLİ HELAL GÖRMEDİKÇE NİKAHLARINA ZARAR VERMEZ"

Kitapta, 'Baldızıyla zina eden kişinin hanımı boş olur mu?' sorusuna, "Zina büyük günahlardan olmakla beraber eşlerden birinin zina etmesi, bu fiili helal görmedikçe, nikahlarına zarar vermez. Baldızıyla zina eden kişi de büyük günah işlemiş olduğundan mutlaka tövbe etmeli.

Baldızla yapılan zinanın nikahın sona erdirmemesi, baldızla olan evlenme yasağının ebedi değil geçici olmasından kaynaklanmaktadır." şeklinde cevap verildi.

Sosyal medya kullanıcıları da, fetvadaki 'baldız' kelimesini uzun süre Twitterda birinci sırada tuttu.





"İFADELER ÇARPTIRILDI"

Bunun üzerine sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan Başkanlık, fetvayla ilgili çıkan haberlere ilişkin:

"Birtakım medya mecralarında 2015 yılında basılan bir kitapta geçen ifadeler bağlamından koparılarak ve çarpıtılarak Diyanet İşleri Başkanlığımızla ilgili insaftan, vicdandan, gerçeklikten yoksun paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Din İşleri Yüksek Kurulu, vatandaşlarımız tarafından sorulan sorulara İslam’ın temel kaynakları doğrultusunda cevaplar veren yetkin bir kuruluştur.

"FETVAYI METODUNA GÖRE VERİYORUZ"

Fetva konusunda İslam hukukunda köklü bir gelenek ve güçlü bir usul vardır. Nasıl fetva verileceği ve fetvanın sonuçlarının nasıl uygulanacağı bu metodolojiye göre belirlenmektedir. Tüm bunları göz ardı ederek fıkhi metinler ve hükümler üzerine yorum yapmak, yanlış anlaşılmalara ve vahim sonuçlara yol açacak büyük bir cehalettir.

"ALGI OPERASYONLARIYLA ZİHİNLERİ BULANDIRMAK İNSANLIK DIŞI BİR DAVRANIŞTIR"

Bir kez daha ifade edelim ki zina Allah’ın açıkça haram kıldığı çirkin bir fiil ve büyük bir günahtır. Bu menfur davranışın aile çevrelerine taşınması, aynı zamanda korkunç bir ahlaki yozlaşma ve toplumsal felakettir. Her mümin tarafından bilinen bu kadar net bir konuda algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışmak insanlık dışı bir davranıştır." ifadelerine yer verildi.



