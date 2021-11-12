Diyanet'ten cemaatle namazda mesafe kuralını kaldıran genelge

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayınladığı genelgeyle camilerde koronavirüs önlemleri kapsamında cemaatin mesafeli saf tutma kuralını kaldırdı.

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından birçok alanda sosyal mesafe kuralları getirildi.

Kalabalık sosyal alanlar için bulaşı önlemeye yönelik bu kurallar camilerde de uygulandı.

MESAFELİ CEMAAT UYGULAMASI

Bu kapsamda 2 yıla yakın bir süredir camilerde vakit namazlarda saf tutan cemaat mesafe kuralları çerçevesinde namazını kılıyordu.

SAFLAR SIKLAŞIYOR

Uzun süredir uygulanan bu kural Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından illere Ali Erbaş imzasıyla gönderilen bir genelge ile sonlandırıldı.

"SALGIN KAYNAKLI PROBLEM YAŞANMADI"

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla 13 Mart 2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde gerekli tedbirler alınmış, gerek din görevlileri gerekse vatandaşlarımız tarafından konuya gereken hassasiyet gösterilmiş, ilgili kurumlarca cami ve mescitlerde salgın kaynaklı problem yaşanmamıştır.

"NÜFUS BÜYÜK ORANDA AŞILANDI"

Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzda salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli bulunmuştur.

"NORMAL SAF DÜZENİNE GÖRE.."

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uymak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz ederim."







