Diyanet'ten hacı adaylarına uyarı: Pasaportlara dikkat

AA

Milyonlarca hacı adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor...

2025 yılı hac ibadetini gerçekleştirecek hacı adaylarının bekleyişi sürerken Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan adaylara uyarı geldi.

EN AZ 1 YIL GEÇERLİ PASAPORT ÇIKARTILMALI

Konuya ilişkin bilgiler, Başkanlığın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sayfasında yer aldı.

Söz konusu bilgiye göre, yeni pasaport alacak veya güncelleyecek hacı adaylarının, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine 30 Kasım'dan sonra müracaat ederek en az 1 yıllık geçerli pasaport çıkarmaları talep edildi.

GEÇERLİLİK SÜRESİ EN AZ 30 KASIM OLMALI

Hacı adaylarının mağduriyet yaşamamaları için pasaport geçerlilik süresinin de en az 30 Kasım 2025'e kadar olması uyarısı yapılarak, 2025 yılı hac kesin kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için il ve ilçe müftülüklerinin ziyaret edebileceği kaydedildi.

Öte yandan adaylar, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0850 260 13 13 numaralı iletişim merkezi üzerinden de iletişim kurabilecek.