Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz CHP'den vekil aday adayı oldu! Eski twetleri ortaya çıktı... Aykırı görüşleri ve hareketleri nedeniyle büyük tepki çeken Yavuz, CHP'den İstanbul Milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Yavuz'un geçmiş dönemlerde yaptığı Alevi ve Atatürkçüleri ilgilendiren paylaşımı CHP'lileri kızdırdı.

Haber Merkezi

2023 seçimleri için son 49 gün...

Sürecin son düzlüğe girilirken siyasi arenada hareketlilik arttı.

Adaylık başvuru süreçleri tamamlanırken, CHP'den milletvekili aday adayı olan bir isim gündeme geldi.

O isim Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz...

İslama aykırı açıklamaları sebebiyle ihraç edilen Yavuz, daha önce de birçok ilginç durumla konuşuldu.

Yavuz, kendi nikahında alkol servis ettirmesi, İBB’den kovulması, Türk milletine hakaret etmesi ve “Elhamdülillah Ermeniyim” sözleriyle akıllara kazınmıştı.

Fatma Yavuz son olarak da, HDP’nin füzenlediği etkinlikte “LGBT’li kardeşlerimizin saçının teline zarar gelecekse ben başörtümü açarım” diyerek ağır tepki toplamıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan helallik isteyen Fatma Yavuz, CHP’den İstanbul Milletvekili aday adayı oldu.

Adaylığını sosyal medya hesabından duyuran Yavuz, son olarak da geçmiş Twitter paylaşımlarıyla gündeme geldi.

"Bir Alevi nasıl Atatürkçü olabiliyor?"

Yavuz, geçmiş paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi;

Merakımdan soruyorum, bir Alevi nasıl Atatürkçü olabiliyor? Dersimi Tunceli’ye çeviren zulmü nasıl hazmediyorsunuz?



Atatürk Sabiha Gökçen’e dur yapma demedi. Dersimli nice can şimdi yok.



Hala şapkanın beka meselesi, karşı çıkmanın ihanet olduğuna inanmamamızı bekliyorlar. İnsanlara ne giyeceklerini dayatmanın savunulacak hatta konuşulacak bir tarafı yoktur. Ruhun şad olsun atıf hoca.



Son olarak Atatürkçü değilim, hiç olmadım, İskilipli Atıf hocacıyım.

CHP'liler linçledi

Eski twetlerin ortaya çıkması sonrasında CHP'liler, Yavuz'a tavır aldı.

CHP'liler, Alevi ve Atatürkçü paylaşımının ardından Yavuz'u istemediklerini sergiledi.