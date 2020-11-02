Diyanet’ten, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Deprem kıyametin alıştırmasıdır" sözlerine, "Allah belanı versin Erbaş" sözleriyle tepki gösteren Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın Elazığ depremi sonrası verdiği hutbedeki bazı ifadeleri bağlamından kopararak İzmir depremi sonrasında yapılmış bir açıklama gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan ve "Allah belanı versin Erbaş" diyerek hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın 10 ay önce Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami'deki hutbede depremle ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiği belirtildi.

“AFETLERE KARŞI BİLİNCİNDE OLMANIN…”

Ali Erbaş'ın, Elazığ depremi sonrasında "Afetlere Karşı Bilinçli Olalım" başlıklı hutbesinde, "İnsanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardından da Allah'a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çektiği" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“SÖZ KONUSU İÇERİK ALINTILANMIŞTIR”

"Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak, İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş'a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

“DEPREM KIYAMETİN ALIŞTIRMASIDIR”

Ali Erbay tarafından deprem hakkında “Esasında deprem afeti bize hem dünya için hem de ahiret için bir uyarıda bulunuyor. Deprem, kıyametin bir örneğidir, alıştırmasıdır” ifadelerini kullandığı belirtilmişti.