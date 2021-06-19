Diyanet'ten kurban kesimi tebliği

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, yaklaşan Kurban Bayramı'na yönelik tedbirleri ve uyulması gereken kuralları içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, da "Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" hazırladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğde bu yıl da koronavirüs tedbirleri ve çevre temizliği dikkate alınarak kurallar belirlendi.

RANDEVULU KESİM

Tebliğe göre, kesim yerlerinde yoğunluk oluşmaması için randevu sistemi uygulanacak. Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek. Bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri ise 5 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak.

EL SIKMALI PAZARLIK BU BAYRAM DA YOK

Satış yerlerine girişte ateş ölçülecek. 38 dereceden yüksek ateşi olanlar içeri alınmayacak.

Pazarlıkların olmazsa olmazı el sıkma bu bayramda da yapılmayacak. Sosyal mesafe her aşamada korunacak.

Hayvan satış yerlerinde ulaşılabilir noktalarda, el yıkamak için lavabolar oluşturulacak.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Açıklanan kurallara uymayanlara verilecek ceza oranları da belirlendi.

Buna göre, park, bahçe ve meydanlarda kesim yapanlara bin lira, kurallara uymayan tesislere 96 bin 561 lira, konutlarda kurallara uymayanlara 2 bin 399 lira ve hayvanlara eziyet edenlere bin 33 lira ceza yazılacak.

KURBAN KESİM KURSU

Kurban kesiminde yaşanan yaralanmaların önüne geçilmesi için de tedbirler alınıyor.

Halk Eğitim Merkezleri'nde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek. Katılımcılara 20 saat ders verilecek.