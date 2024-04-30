Diyanet, Audi marka makam aracı iddialarını doğruladı Makam hizmetinde kullanılan aracın sık arızalanması nedeniyle TOGG marka aracın makam hizmetlerinde kullanıldığını, söz konusu aracın ise yoğun şehir dışı programları dolayısıyla kiralandığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Kamuda birçok alanda tasarrufa gidileceği açıklamaları sonrası, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar, haberlere konu oldu.



Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş'ın kullandığı araçlar hakkındaki bazı basın organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"Haber olan araç, yoğun ihtiyaca binaen kiralanmaktadır"

Başkanlığın makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 2016'da, 2010 model bir aracın Başbakanlık tarafından kuruma tahsis edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: