Diyanet’ten 'Metaverse' açıklaması

“Sanal hac olur mu?” tartışmaları üzerine açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, “Bu tür uygulamalarla hac ve umre ibadeti ifa edilemez” dedi.

Suudi Arabistan, Müslümanların Kabe üzerindeki Hacerülesved taşını sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayan bir Metaverse girişimi başlattı.

Hac ziyaretlerinin “Sanal Hacerülesved” adı verilen bu girişimle Metaverse evrenine taşınması tartışmalarını da beraberinde getirdi.

DİYANET’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Diyanet, bu tartışmalara son noktayı koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

“DİJİTAL BİR ÇALIŞMADIR”

Bircan, “Hac, belli zaman ve mekanlarda ifa edilen ibadettir. Haremeyn Başkanlığınca duyurulan proje/simülasyon, Mekke ve Medine’deki tarihi ve kutsal mekanların tanıtımını görsel ve eğitim amacı taşıyan dijital bir çalışmadır.” dedi.

“UYGULAMALARLA HAC VE UMRE İFA EDİLEMEZ”

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, açıklamasının devamında “Bu tür uygulamalarla hac ve umre ibadeti ifa edilemez.” dedi.