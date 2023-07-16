Diyanet'ten talimat: Turistik bölgelere mobil mescit ve stant kurulsun Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il müftülüğüne gönderdiği talimatla tarihi ve turistik bölgelerde cuma namazı için 'mobil mescit' kurulmasını ve turistik mekanlar için Diyanet stantları kurulmasını istedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il müftülüğüne yeni bir genelge gönderdi

Genelgede, 14 Kasım 2019 tarihli Cami Hizmetlerinde Verimliliğin Artırılması Genelgesi ile Din Hizmetleri Uygulama Genelgesi’ndeki, merkezi ezan ve vaaz sistemi ile ilgili düzenlemeler anımsatıldı.

Genelgenin, ilk maddesinde; bu düzenlemelere "azami derecede riayet edilmesi" istendi.

Genelgenin ikinci maddesinde de diğer genelgelere uygun olarak; "Merkezî ezan ve vaaz sistemlerinin kontrol ve bakımlarının yapılması, cami ve minare hoparlörlerinin doğrudan binalara yöneltilmemesine özen gösterilmesi gerektiği" belirtildi.

Turistik bölgelere mobil mescit

Genelgede turistik bölgeler için özel önlem alınabileceği belirtilirken "Tarihî ve turistik bölgeler ile yaz aylarında nüfusu artan ve ezan sesi ulaşmayan bölgelerdeki vatandaşların da ezandan istifade edebilmeleri amacıyla gerekli teknik altyapının oluşturulması ve bu bölgelerde cuma namazı kılınabilmesi için imkanlar ölçüsünde mobil mescit temini konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması." istendi.

"Diyanet stantları kurulsun"

Genelgede ayrıca, "Başta yolcu terminalleri olmak üzere yerli/yabancı turistlerin uğrak yerleri, turistik mekânlar ve insanların gezi düzenledikleri yerlere Türkçe ve diğer dillerde İslam'ı tanıtıcı kitap ve broşürlerin dağıtımı yapılmak üzere Diyanet stantları kurulması; temsil gücü yüksek personelin bu stantlarda nöbetleşe görevlendirilmesi." talimatı verildi.