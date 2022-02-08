Diyanet’ten torpil iddialarına cevap

Başkanlık mülakatları için milletvekillerince liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, “Mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır" dedi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Başkanlık mülakatları için milletvekillerince liste gönderildiği iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşliyen, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verdiği izin çerçevesinde 4B sözleşmeli imam hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticisi alındığını, geçen ay da bu kapsamda sınavların yapıldığını anımsattı.

KUR'AN-I KERİM'İN OKUNUŞ ŞEKLİNE BAKILIYOR

Türkiye'de 20 ilde 21 sınav merkezinde 56 sınav komisyonu marifetiyle yazılı sınav puanıyla müracaat etmiş 46 bin aday içerisinden 19 bin 726 kişinin mülakata çağrıldığını belirten İşliyen, mülakata girenlerde Kur'an-ı Kerim'in güzel, doğru ve tecvit kurallarına göre okunmasına dikkat edildiğini vurguladı.

İşliyen, mülakatlarda uygulanacak esasların ilgili birimlerle komisyon başkanlarınca mülakatlar başlamadan önce gözden geçirildiğini ve mülakatların ehliyet ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması için her zaman özen gösterildiğini ifade etti.

‘LİSTEDEKİ 3 İSİM DE SINAVI KAZANAMADI’

Komisyonlar tarafından yapılan değerlendirmelerde sadece ehliyet ve liyakatin dikkate alındığını vurgulayan İşliyen, sosyal medyada ortaya çıkan listeleri de incelediklerini, örneğin listenin birisinde yer alan üç isimden hiçbirinin sınavı kazanamadığının belirlendiğini bildirdi.

İşliyen, herkesin gönül rahatlığıyla hakkını aldığı, hakkı olmadığı zaman da alamadığı bilinciyle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“MÜLAKATA GİRENLERİN SADECE EHLİYETİNE BAKILIR”

Adayların, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve dini bilgilerinin ölçüldüğü yazılı sınavın ardından mülakata alındıklarını, dini bilgilerin büyük oranda yazılı sınavla ölçüldüğünden mülakatta daha çok Kur'an ve tecvit bilgisiyle okuyuş becerilerinin dikkate alındığını anlatan İşliyen, “Diyanet işleri Başkanlığı’nda sınava giren, yakını, tanıdığı, dostu, seçmeni olan herkes bilsin ki Diyanet İşleri Başkanlığı’nda mülakata girenlerin sadece ehliyetine bakılır. Onun dışındakiler etkili olmaz. Yorulup da 'Efendim böyle birilerine ulaşayım.' diye bir çaba içerisinde olmanın bir karşılığı yoktur.” diye konuştu.