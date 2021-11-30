Evlat nöbetini sürdüren aileler, Kamışlı’da BM binası önünde eylem yapan ailelere destek verdi. Baba Celil Bektaş, “Hiç korkmasınlar, yola devam etsinler, kazanacaklar” dedi.

Diyarbakır’da, evlatları PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinde HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattıkları oturma eylemi, 820’nci gününe girdi.

Farklı şehirlerden bir araya gelen 256 aile, nöbet çadırındaki umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

5 Mayıs 2019'da, oğlu Yusuf Bektaş'ın HDP Diyarbakır il binasından terör örgütüne götürüldüğünü ifade eden Celil Bektaş, “Hacire Akar anamızla bu süreci başlattık. Birken 5 olduk, 10 olduk. Şimdi sayımız her geçen gün artıyor. 33 evladımız döndü. Aileleri çadırda olmayanlardan da 500 kişi döndü. Bu çadırın başarısıdır. Buradan kendi çocuğuma ve arkadaşlarına da sesleniyorum. İlk fırsatta gelin. Ceza yok, bir şey yok. Gelin ve ailelerinize kavuşun.” diye konuştu.

KAMIŞLI'YA DESTEK

Çocuklarının terör örgütü PYD/YPG tarafından zorla kaçırıldığı gerekçesiyle Suriye’nin Kamışlı kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere seslenen Bektaş, şu ifadeleri kullandı:

“Suriye’de, Kamışlı'da çocukları terör örgütü tarafından zorla kaçırılan bazı aileler, Birleşmiş Milletler kapısına gitmişler. Ben buradan Diyarbakır aileleri adına kendilerine çok çok selam gönderiyorum. Biz onlara destek veriyoruz.





“HİÇ KALKMASINLAR ÇOĞALMAYA BAKSINLAR KAZANACAKLAR”

Sakın bırakmasınlar, kazanacaklar. Biz kazandık onlar da kazanacaklar. Hiç korkmasınlar, yola devam etsinler. Hiç kalkmasınlar, çoğalmaya baksınlar. Kazanacaklar. Onlar, Suriye’de çocuklarına daha yakın oldukları için avantajlıdır. Diğerleri de onlara destek versinler.

Diyarbakır ailelerinden Kamışlı’ya destek: Korkmasınlar, kazanacaklar VİDEO



“13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU NASIL ZORLA ALIYORSUNUZ”

Bütün Suriye halkı ayaklansın, bizler de burada onları destekleyeceğiz. Biz hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağız. Suriye’de milletin evine gidiyorsunuz, 13 yaşındaki çocuğu zorla alıyorsunuz. 13 yaşındaki çocuğu nasıl alıyorsunuz?

“500 ÇOCUĞUMUZ TESLİM OLDU”

Ben buradan Türkiye halkına sesleniyorum. Ayaklanın gelin buraya. Biz kar kış demeden HDP’nin peşini bırakmadık. Şu anda bizim verdiğimiz mücadele sayesinde 33 çocuğumuz geldi. Bunun dışında 500 çocuğumuz teslim oldu, ailelerin yanında. Katılım da sıfırdır. Bu çadırın başarısıdır.





“BU ANNE BABALARA HESAP VERSİNLER”

HDP parti binasını kapatıp kaçtı, çünkü suçlu. Eğer HDP’de biraz vicdan varsa bu anne ve babalara hesap versinler. 'Biz sizden özür diliyoruz' desinler. Yaptıkları zulmü de inkar ediyorlar. Buradan HDP’ye sesleniyorum, bu anne ve babaların çocuklarını getirsin. Gelsin bize destek versinler. Gidip bu çocuklarımızı alalım. HDP gelsin bize öncülük etsin, çocuklarımızı Suriye’den alıp gelelim.”